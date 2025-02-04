Türkiye'den Gazze'ye 27 Tır Yardım Ulaştı

Filistin Kızılayı'ndan Açıklama

Filistin Kızılayı, Türkiye'den gönderilen çadır ve barınma malzemesi yüklü 27 tırın, Gazze kenti ile kuzeyine ulaştığını bildirdi. Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nems, AA muhabirine açıklamalarda bulunarak, AFAD tarafından gönderilen yardımların Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını belirtti.

Gazze'nin İhtiyacı Büyük

İsrail’in Gazze’ye yönelik 15 aydan fazla süren saldırıları sonucunda, 61 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu şiddetli saldırılarda, 14 bin kişinin enkaz altında kaybolduğu bildirildi. Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun neredeyse 2 milyonu yerinden edildi. Hastane, ev ve okulların da hedef alındığı saldırılarda bölgenin altyapısının %88'i yok oldu.

Yardım İhtiyacı Kritik

İsrail’in bölgede insani yardımların girişini engellemesi, bölge halkının yiyecek, temiz su ve barınma malzemelerine olan ihtiyacını artırdı. 19 Ocak'ta yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması ile Gazze'ye ulaşan yardımların miktarında artış sağlandı. Ancak Gazzeli makamlar, sözleşmeye uygun olmayan insani protokoller nedeniyle yardım ve malzeme girişinin geciktiğini vurguluyor.