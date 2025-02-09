Türkiye'den Gazze'ye 96 Bin Tona Yakın İnsani Yardım Gönderildi

Türkiye'den Gazze'ye İnsani Yardım Rekoru

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze'ye gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamının 96 bin 131 tona ulaştığını açıkladı.

İyilik Gemileriyle Yardım Eli

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin 15. Gazze İyilik Gemisi'nin Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştığı bilgisi verildi. 1956 ton insani yardım malzemesi taşıyan bu geminin, Gazzelilerin yaralarının sarılmasına katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar 15 gemi ve 14 uçak seferiyle Gazze'ye insani yardım gönderdiği, yerel kaynaklardan sağlanan yardımlar ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) işbirliği ile bu ürünlerin temin edildiği ifade edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gazze'ye gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamının 96 bin 131 tona ulaştığını bildirdi. Türkiye'nin 15. Gazze İyilik Gemisi de Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştı.