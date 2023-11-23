Türkiye’den Gazze’ye yaralı çocuklara el uzattı: Sağlık Bakanı Koca karşıladı

Türkiye, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye yardımlarını sürdürüyor. Son günlerde İsrail ordusunun saldırılarında yaralanan 3 çocuk, Ankara'ya getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı çocukları Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Yapılan açıklamada, çocukların sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

İki kız çocuğunun yıkım sonrası diz enfeksiyonu ve protez ihtiyacı bulunduğu belirtilirken, diğer çocuğun ise damar tıkanıklığı hastalığına sahip olduğu ifade edildi. Yaralı çocuklar, Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınacak.





Bakan Koca, Türkiye'de tedavi gören diğer hastaların durumu hakkında da bilgi vererek, 88 hastadan 7'sinin yoğun bakımda olduğunu ve hiçbirinin entübe durumda olmadığını açıkladı. Yardım çalışmalarının devam ettiği vurgulanırken, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarına devam edeceği belirtildi.

Gazze’de yaralanan çocuklar kaç yaşında?

Gazze’de yaralanan çocukların yaşları 2, 9 ve 10’dur. Bir erkek, iki kız çocuğu olan yaralılar, Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alınmıştır.

Gazze’deki kanser hastaları nerede tedavi ediliyor?

Gazze’deki kanser hastaları, Türkiye’nin girişimleriyle Mısır’daki hastanelere nakledilmiş ve ardından Türkiye’ye getirilmiştir. Türkiye’ye getirilen 50 kanser hastası, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi edilmektedir.

Türkiye Gazze’ye ne tür yardımlar gönderiyor?

Türkiye, Gazze’ye ilaç, tıbbi cihaz, sahra hastanesi, ambulans ve tıbbi sarf malzemesi gibi yardımlar göndermektedir. Ayrıca, Türkiye, Gazze’deki yaralı ve hasta Filistinlileri tedavi etmek için ambulans uçaklarla Türkiye’ye getirmektedir.