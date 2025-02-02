Türkiye'den Gazze'ye Yardım Malzemeleri Ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'den gönderilen acil barınma ihtiyaçlarına yönelik yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaştığını bildirdi. Bu önemli gelişme, Türkiye'nin yardımlarının Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının bir parçası olarak değerlendirildi.

14. İyilik Gemisi Gazze'ye Ulaştı

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yardım elinin Gazze'de olduğu vurgulanarak, 14. İyilik Gemisi'nin bölgeye başarılı bir şekilde ulaştığı ifade edildi. Elde edilen bilgiye göre, AFAD’ın çadır ve battaniye yüklü yardım tırları, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye giriş yaptı.

Filistin'in Yanındayız

Açıklamada, "Devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle, Filistin'in yanındayız. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde" ifadelerine yer verilerek, Türkiye’nin uluslararası yardım alanındaki kararlılığına dikkat çekildi.