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Türkiye'den GKRY'ye Yönelik Silah Ambargosu Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu uzatmasını kınadı ve bölgedeki dengelerin bozulacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 00:24
Türkiye'den GKRY'ye Yönelik Silah Ambargosu Açıklaması

Türkiye'den GKRY'ye Silah Ambargosu Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının tekrar uzatılmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, ABD’nin Eylül 2020'de GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırması ve ardından 2022'de kapsamını genişletmesi, 2023'te ise 1 Ekim 2024'e kadar bir yıl daha uzatma kararını hatırlattı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın Görüşleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı açıklamada, "Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine karşı, "KKTC’nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

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