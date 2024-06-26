Bist 100
10.486,7 1%
DOLAR
32,86 -0,05%
EURO
35,17 -0,35%
ALTIN
2.418,33 -0,87%

Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki! Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yapmıştı...

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı paylaşımı sert bir dille kınadı.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 17:26
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki! Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yapmıştı...

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren bir paylaşımda bulunmuştu. Bu durum, Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir gerilim noktası oluştururken, Türkiye'nin diplomatik yanıtı uluslararası arenada dikkat çekti.

YAPILAN PAYLAŞIM "SEVİYESİZ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan paylaşımın "seviyesiz" olduğu ve bu tür iftira ve yalanların İsrail'in işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin adalet ve barış için kararlılıkla mücadele edeceği belirtilerek, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından kabul edilebilir bir üslup olarak görmüyoruz." şeklinde ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil almak isteyen o tarihi beklesin! Hem sıfır hem ikinci elde dev indirim o tarihte

Kahvenin yanında iyi gidiyor! Evde latte pasta yapmak aslında bu kadar kolaymış

Dün asgari ücret kesinleşmişti! Sabah sabah emekliyi kahreden açıklama geldi

17 Temmuz'da emekliye müjde! En düşük maaş 15.000 TL'ye çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

3 yıllık söz verene Denizbank'tan 50.000 TL hediye! Bir kuruşu bile geri alınmayacak

2002-2003-2004 SGK girişlilere emeklilik tablosu çıktı! 49 yaşında emekliliğin formülü var!

Kahvenin yanında iyi gidiyor! Evde latte pasta yapmak aslında bu kadar kolaymış

Tarih verildi; borçlarınızı devlet kapatacak! 50.000 TL’den başlıyor

1994 ve sonrasında işe girenlere 10 yıllık primle emeklilik yolu göründü! Listeden hemen kontrol edin

17 Temmuz'da emekliye müjde! En düşük maaş 15.000 TL'ye çıkıyor

Ehliyet alamıyorum diye üzülenler dikkat! Artık o kişilere de ehliyet verilecek

Sosyal Desteğe İŞKUR damgası! 18-55 yaş arası olmanız yeterli! 1650 TL 3 kerede ödeniyor

3 kamu bankasından 19.000 TL ödeme kıyağı! Cumhurbaşkanı onay mührünü bastı

Otomobil almak isteyen o tarihi beklesin! Hem sıfır hem ikinci elde dev indirim o tarihte

Dün asgari ücret kesinleşmişti! Sabah sabah emekliyi kahreden açıklama geldi

e-Devlet'ten hemen bakın! TOKİ'den arsa sahibi olmuş olabilirsiniz: Bunu yapmayanın hakkı yanacak