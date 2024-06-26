Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki! Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yapmıştı...

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren bir paylaşımda bulunmuştu. Bu durum, Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir gerilim noktası oluştururken, Türkiye'nin diplomatik yanıtı uluslararası arenada dikkat çekti.

YAPILAN PAYLAŞIM "SEVİYESİZ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan paylaşımın "seviyesiz" olduğu ve bu tür iftira ve yalanların İsrail'in işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin adalet ve barış için kararlılıkla mücadele edeceği belirtilerek, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından kabul edilebilir bir üslup olarak görmüyoruz." şeklinde ifade edildi.

