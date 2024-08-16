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Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı'na Sert Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 21:59
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı'na Sert Tepki

Türkiye'den İsrail'e Sert Tepki

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın açıklamalarına yanıt verdi. Tunç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İsrail Dışişleri Bakanı, Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle birlikte bebek katili ve soykırımcı bir müfteridir" ifadelerini kullandı.

Kültah ve Suçluluk Psikolojisi

Bakan Tunç, "Küstah şahıs, suçluluk psikolojisi içerisinde Cumhurbaşkanımıza sürekli çamur atmaktadır" diyerek, Gazze'de yaşananlara dikkat çekti.

Adaletin Yerini Bulacağı Mesajı

Tunç, sözlerine şöyle devam etti: "Bu katil sürüsü, Gazze'de gerçekleştirdikleri soykırımın cezasını uluslararası hukuk önünde çekecektir. Kuvözde katledilen bebeklerin ahı, işgalcileri mutlaka bulacaktır". Tunç, "İlahi adaletten asla kaçış yoktur" şeklinde sert bir mesaj daha verdi.

Ömer Çelik'ten Ekstra Yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu tartışmaya katılarak sosyal medya üzerinden "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır" ifadesini kullandı. Çelik, Türkiye'nin haklı davalarına destek vermekten vazgeçmeyeceğini belirtti.

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