Türkiye'den İsrail'e Sert Tepki: Bakan Işıkhan'dan Açıklamalar

Türkiye'den İsrail'e Tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına yanıt verdi.

Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları

Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, "Uluslararası arenada özgür Filistin davası için en önde gayret gösteren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'den korkmaya devam edeceksiniz." sözlerini sarf etti.

İsrail'in tutumunu eleştiren Bakan, "Yeryüzünde bozgunculuk yapan hadsiz. Sen masum bebekleri acımasızca katleden bir terör devletinin soykırımcı bakanısın. Döktüğünüz her damla kanın hesabını vereceksiniz." ifadelerini kullandı. Işıkhan, bu durumun uluslararası düzeyde bir tepki gerektirdiğini vurguladı.