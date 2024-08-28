Türkiye'den İsrail'e Sert Tepki: Batı Şeria'daki Yasa Dışı Operasyon Kınandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonları kesin bir dille kınadı. Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıma niyeti hakkında yaptığı açıklamalara da sert tepki gösterdi.

Konuya İlişkin Tepkiler

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bu tür eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, ilgili tarafları bu tür operasyonlardan vazgeçmeye davet etti. Türkiye, bölgede barışın sağlanabilmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Çağrısı: Tüm ülkeleri, insan haklarına saygılı bir şekilde hareket etmeye çağırarak, bölgedeki gerilimin daha da artmasının önüne geçilmesi gerektiği belirtildi.