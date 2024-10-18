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Türkiye'den İsrail'e Sert Tepki: Soykırım Sorumluları Cezalandırılacak

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetine soykırım suçlamasıyla ilgili sert bir mesaj gönderdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:41
Türkiye'den İsrail'e Sert Tepki: Soykırım Sorumluları Cezalandırılacak

Türkiye'den İsrail'e Sert Yanıt

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemleri konusunda sert bir açıklamada bulundu. Bakanlık, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetine ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a yönelik olarak, "Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İşlenen Suçlara Dikkat Çekildi

Bakanlık, söz konusu açıklamayı X sosyal medya platformundan yaparak, İsrail'in masum Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği eylemler ve işlenen katliama dikkat çekti. Paylaşımda, "Soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin eli kanlı mensubu Katz'ın masum Filistinlilere yönelik eylemlerinden örnekler..." ifadelerine yer verildi.

Sorumluların Cezalandırılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Dışişleri Bakanlığı, soykırım suçlamalarıyla ilgili olarak sorumluların hak ettikleri cezaları almaları için uluslararası arenada gerekli adımları atacaklarını vurguladı.

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