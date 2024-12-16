Türkiye'den İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Yerleşim Genişletme Kararına Sert Tepki

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Türkiye, İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınadığını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, bu adımın 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına aykırı olduğu ve İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine müdahale ettiği belirtildi.

Kaygı Verici Gelişmeler

Açıklamada, İsrail'in bu genişletme kararının, suriye’ye yönelik hava saldırıları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, gelişmelerin son derece kaygı verici olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in devam eden eylemlerinin, Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara ciddi zarar verdiğini ve bölgedeki gerginliği artırdığını belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Bakanlık, uluslararası toplumun İsrail'e gerekli tepkiyi göstermesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yasa dışı faaliyetlerinin sona ermesi için çaba sarf edilmelidir ifadesinde bulundu. Ayrıca, bu durumun, İsrail’in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşaması olduğunu dile getirdi.