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Türkiye'den İsrail'in Soykırım Suçlarına Sert Tepki

Bakan Göktaş, İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarını kınadı ve Gazze'deki olayları eleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 22:43
Türkiye'den İsrail'in Soykırım Suçlarına Sert Tepki

Bakan Göktaş'tan Sert Tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına karşı sert bir tepki gösterdi.

Sosyal Medyadan Açıklama

Göktaş, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eli kanlı katiller ve soykırım suçluları, dünya barışını her platformda gür bir sesle savunan Sayın Cumhurbaşkanımızın adını dahi anamazlar. Türkiye, tarihin doğru tarafında durmaya devam ederken, siz ne yaparsanız yapın, Gazze'de işlediğiniz soykırımın üstünü kapatamayacaksınız ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde vereceksiniz," ifadelerini kullandı.

Barış İçin Mücadele

Bakan Göktaş, Türkiye'nin barış için gösterdiği çabaları vurgulayarak, bu tür açıklamaların uluslararası adaletin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

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