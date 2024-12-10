Türkiye'den İsrail'in Suriye İşgali Uyarısı: 1974 Anlaşmasını İhlal Ediyor

Türkiye, İsrail'in Suriye'deki Eylemlerine Sert Tepki Gösterdi

Türkiye, İsrail'in Suriye topraklarında süregelen işgalci eylemlerini şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye topraklarında ilerlemesini kınıyoruz" denildi.

Bakanlığın Açıklaması ve Barış Vurgusu

Yapılan yazılı açıklamada, "Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek yinelendi. Açıklamanın devamında, "İsrail'in bu tutumunu kabul edilemez buluyoruz" diye ekleildi.