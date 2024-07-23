Türkiye'den İsrail'in UNRWA Provokasyonuna Tepki

Türkiye'nin Tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'yı "terör örgütü" olarak tanımlama girişimlerini sert bir dille eleştirdi.

Açıklamada Yer Alan Detaylar

Bakanlık, İsrail'in UNRWA'nın Gazze’deki okullarına sığınan sivilleri hedef almasının ve son dokuz ayda 200’e yakın BM çalışanını öldürmesinin ardından bu ajansı terör örgütü olarak nitelendirmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ayrıca, İsrail parlamentosunun bu tür girişimlerinin, Filistin halkını ve kimliğini yok etmeye yönelik yeni bir saldırı aşaması olduğuna dikkat çekildi.

UNRWA'nın Önemi

Dışişleri Bakanlığı, 1949 yılında kurulan UNRWA'nın, milyonlarca Filistinli mülteciye hayati hizmetler sağladığını ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönüş haklarının simgesi olduğunu vurguladı. Bakanlık açıklamasında, İsrail'in UNRWA’yı itibarsızlaştırarak Filistinli mültecilerin temel haklarını ortadan kaldırmak istediği ifade edildi.

Uluslararası Destek Çağrısı

Bakanlık, Türkiye'nin UNRWA'ya olan desteğini sürdüreceğini belirtirken, uluslararası topluma da UNRWA'ya yönelik saldırılara karşı seslerini yükseltme ve ajansa destek verme çağrısında bulundu.

Mecliste Geçen Tasarılar

İsrail'de, UNRWA'yı terör örgütü olarak ilan eden ve kurumu yasaklayan 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçerek gündem oluşturdu.