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Türkiye'den Kazakistan'daki Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı

Türkiye, Kazakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Duygular derin.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:20
Türkiye'den Kazakistan'daki Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında gerçekleşen yolcu uçağı kazası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Bu sabah Bakü-Grozniy seferini gerçekleştiren uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için duyulan üzüntü ifade edildi.

Üzüntü ve Destek Mesajları

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa diliyoruz. Bu zor günlerinde Azerbaycanlı ve Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

Uçak Kazasını Detayları

Öte yandan, Azerbaycan Havayolu Şirketi (AZAL) tarafından işletilen Bakü-Grozniy seferini yapan yolcu uçağının, sabah saatlerinde bir kuş sürüsüne çarparak düştüğü bilgisi açıklandı.

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