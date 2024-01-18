Türkiye'den komşu ülkelerine sağduyu çağrısı: Irak, İran ve Pakistan gerilim hattında endişeli bekleyiş sürüyor

İran'ın Pakistan'ı hedef aldığı saldırının etkileri sürerken bugün itibari ile Pakistan'dan misilleme bir saldırı meydana geldi. Ortadoğu'daki gerilimin artmasına Türkiye'den de bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada yaşananların endişe ile takip edildiği belirtildi.

İRAN, IRAK VE PAKİSTAN ARASINDAKİ GERİLİMDEN ENDİŞE DUYUYORUZ



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak, İran ve Pakistan arasında gelişen gerilimden dolayı endişe duyulduğu bildirildi. Yapılan açıklamada ülkelerin aralarındaki anlaşmazlıkları uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde halletmeleri tavsiye edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’taki belirli hedeflere yönelik İran saldırılarıyla başlayan, akabinde İran’ın Pakistan içindeki bazı hedeflere dün sabaha karşı gerçekleştirdiği saldırılarla genişleyen ve bu sabah (18 Ocak) Pakistan’ın İran içindeki hedeflere düzenlediği saldırılarla tırmanan gelişmelerden endişe duyuyoruz.

Sorunların, BM Şartı başta olmak üzere, uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostluk ve kardeşlik anlayışıyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Tüm meselelerin bölgesel güvenliği ve istikrarı daha fazla tehdit etmeden diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesini temenni ediyoruz."

İRAN, IRAK VE PAKİSTAN'A SAĞDUYU ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ateş hattına dönüşen Irak-İran-Pakistan arasındaki gerilimde sağduyu çağrısı yapıldı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Dost ve kardeş İran, Irak ve Pakistan’a itidal ve sağduyuyla suhuletin sağlanması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü konusunda bölge ülkeleriyle deneyimlerini paylaşmaya ve katkı sunmaya hazırdır."