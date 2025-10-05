Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na Kritik Destek: Gazze'ye Havadan ve Denizden Yardım

Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na kritik destek

UTKU ŞİMŞEK - Türkiye, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosuna Doğu Akdeniz'de havadan ve denizden önemli destek sağladı.

Deniz ve hava desteği: 29 Eylül müdahalesi

Filistin'e destek veren, 40'ın üzerinde ülkeden gelen aktivistlerin bulunduğu onlarca tekne ile gemiden oluşan filo, Ağustos ayı sonunda Akdeniz'e açıldı. Türkiye, ilk olarak 29 Eylül'de Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgenindeki bölgede seyreden filoya ilaç ve insani yardım ulaştırdı.

Türk Kızılay ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait hücumbotlarla teknelere gıda ve ilaç yardımını teslim etti. Yardımların ulaştırılması ve su alan tekneden tahliye süreci, insansız hava araçları ile yakından takip edildi.

Arıza ve tahliyeler

Filodaki Johnny M adlı teknenin su alması üzerine yardım çağrısı geldi. Türk Kızılay ve diğer yetkililer harekete geçerek tahliyeyi koordine etti. Tekneden kurtarılarak Alma gemisine aktarılan 12 kişiden 8'i yolculuğa devam ederken, 1'i yabancı uyruklu, 3'ü Türk olmak üzere 4 kişi filodan ayrılarak Muğla'ya getirildi.

Ayrı bir olayda, filoya Sunflower adlı tekneyle katılan ve daha sonra motor arızası ile dümeni kırılan aktivistlerden oluşan 7 kişi, TCG Gediz firkateyniyle tahliye edilerek Marmaris Limanı'na getirildi. Bu aktivistler, 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan filoyla hareket etmişti.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Eylül'de Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 'Türkiye, uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir.'

İsrail müdahalesi ve diplomatik tepki

1 Ekim akşamı, İsrail donanması unsurlarının filo mensubu gemileri kuşatıp birçok tekneyi ele geçirmesiyle gerilim tırmandı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda filoya yönelik gerçekleştirilen saldırıyı, Gazze halkına insani yardım ulaştırma amacı taşıyan bu harekete karşı masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir 'terör eylemi' olarak nitelendirdi.

Aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesi için talimat verdi. Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda, İsrail'de alıkonulan aktivistlerin Türkiye'ye dönmesi için çalışmalar başlatıldı.

Türk Hava Yolları (THY) uçağı, İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket ederek dün saat 15.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Bu seferle teknelerde yer alan 36'sı Türk, toplam 137 kişi İstanbul'a getirildi. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda yetkililerce karşılandı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sevk edilip sağlık kontrolünden geçirildiler ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında görevlendirilen 11 savcı tarafından ifadeleri alındı.

İsrail'de kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalar sürüyor.

Filonun önemi

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için bugüne kadar toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor. Filonun yola çıkışı, bölgede insani yardım girişimlerinin ve uluslararası dayanışmanın sembolü olarak öne çıktı; yaşanan arızalar, tahliyeler ve uluslararası müdahaleler, olayın hem deniz hem diplomasi boyutlarını gözler önüne serdi.