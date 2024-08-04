Türkiye'den Lübnan İçin Seyahat Uyarısı

Türkiye, Lübnan'daki Vatandaşlarına Seyahat Uyarısı Yaptı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik koşullarının ani bir şekilde değişme ihtimali nedeniyle önemli bir uyarı yayımladı. Bakanlık, vatandaşların acil bir durum olmadıkça Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmalarını ve halihazırda bölgede bulunanların mümkünse ülkeden ayrılmalarını önerdi.

Güvenlik Durumunda Hızlı Değişim Riski

Açıklamada, mevcut gelişmelerin etkisi ile Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde kötüleşebileceği ifade edildi. Bakanlık, "Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları, özellikle Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel bölgelerine zorunlu olmadıkça gitmemeleri gerekmektedir" diye belirtti.

Ticari Uçuşlar Devam Ediyor

Ayrıca, Türkiye'nin Lübnan'daki vatandaşlarına, ticari uçuşların hala devam ettiği bu süreçte, eğer zorunlu bir durum yoksa ülkeden ayrılmalarının tavsiye edildiği vurgulandı.

Gelişmeleri Takip Edin

Bakanlık, vatandaşlara gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı'nın ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip etmelerini önerdi. Acil durumlar için ise Büyükelçilik'in telefon numaraları şu şekildedir:

+961 3 944 904

+961 70 622 012

İlgili tüm vatandaşların bu durumu dikkate alarak hareket etmeleri önemle hatırlatılmaktadır.