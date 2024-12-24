Türkiye'den Mozambik'e Chido Kasırgası için Başsağlığı Mesajı

Türkiye, Mozambik'teki Kasırgada Hayatını Kaybedenler için Başsağlığı Diledi

Dışişleri Bakanlığı, Mozambik’te meydana gelen Chido Kasırgası nedeniyle yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, Mozambik halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Mozambik halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Chido Kasırgası'nın Etkileri

Chido Kasırgası, 14 Aralık tarihinde iklim krizinden etkilenen Hint Okyanusu'ndaki Fransız kolonisi Mayotte'u vurdu. Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD) tarafından yapılan açıklamaya göre, kasırga 15 Aralık’tan itibaren Mozambik'in Hint Okyanusu sahillerini etkilemeye başladı.

Emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, Chido Kasırgası nedeniyle Mozambik'te hayatını kaybedenlerin sayısının 94 olduğu belirtildi.