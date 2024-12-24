DOLAR
35,25 -0,01%
EURO
36,77 -0,36%
ALTIN
2.963,58 -0,27%
BITCOIN
3.424.013,04 -3,95%

Türkiye'den Mozambik'e Chido Kasırgası için Başsağlığı Mesajı

Türkiye, Mozambik'teki Chido Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı, üzüntü belirtti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 17:34
Türkiye'den Mozambik'e Chido Kasırgası için Başsağlığı Mesajı

Türkiye, Mozambik'teki Kasırgada Hayatını Kaybedenler için Başsağlığı Diledi

Dışişleri Bakanlığı, Mozambik’te meydana gelen Chido Kasırgası nedeniyle yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, Mozambik halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Mozambik halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Chido Kasırgası'nın Etkileri

Chido Kasırgası, 14 Aralık tarihinde iklim krizinden etkilenen Hint Okyanusu'ndaki Fransız kolonisi Mayotte'u vurdu. Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD) tarafından yapılan açıklamaya göre, kasırga 15 Aralık’tan itibaren Mozambik'in Hint Okyanusu sahillerini etkilemeye başladı.

Emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, Chido Kasırgası nedeniyle Mozambik'te hayatını kaybedenlerin sayısının 94 olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığına 5 Gözaltı
2
Maya Sandu, Moldova Cumhurbaşkanı Olarak Görevine Başladı
3
TÜRK-İŞ'ten Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Üzerine Önemli Açıklama
4
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Sudan'daki Kıtlık İçin Acil Çözüm Çağrısı Yaptı
5
İsrail'in Gazze'deki Sivil Savunma Hedefine Saldırısı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
6
Samsun'da Kuryenin Ölümüne Neden Olan Ehliyetsiz Sürücü Yargılaması Devam Ediyor
7
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: Ölüm Sayısı 11'e Düştü

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!