Türkiye'den Nijerya'daki Tekne Felaketi İçin Taziye Mesajı

Türkiye'den Nijerya'ya Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da yaşanan trajik tekne kazasıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı. Yaklaşık 300 yolcu taşıyan teknenin batması sonucu birçok kişinin hayatını kaybetmesi, derin bir üzüntü yarattı.

Bakanlık Açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu acı olaydan dolayı büyük bir üzüntü duyulduğu vurgulanarak, dost ve kardeş Nijerya halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

Kazanın detayları ve kurtarma çalışmaları hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmadı, ancak Türkiye, Nijerya hükümetine her türlü destek ve yardım için hazır olduğunu belirtti.