Türkiye'den Pakistan'a Destek Mesajı

Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırılarını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde ve Karaçi şehrinde yaşanan son terör saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenirken, yaralananlara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Türkiye'nin Desteği

Açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'ı terörle mücadelede desteklemeye devam edeceği vurgulandı. "Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde ve Karaçi şehrinde son günlerde yaşanan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz," ifadesine yer verildi.

Son Terör Olayları

Karaçi'de 7 Ekim tarihinde, Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında, Çinli elektrik şirketinin çalışanlarını taşıyan bir konvoya bombalı saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıyı, Belucistan eyaletinde faaliyet gösteren ayrılıkçı Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenmiş, saldırıda üç yabancı vatandaş hayatını kaybederken, 17 kişi yaralanmıştı.

Ayrıca, 5 Ekim'de Kuzey Veziristan'da, Pakistan Talibanı (TTP) militanlarıyla çıkan çatışmada altı asker yaşamını yitirmişti.