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Türkiye'den Pakistan'daki Terör Saldırısına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Turbat şehrindeki terör saldırısını şiddetle kınadı ve Türkiye'nin destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 22:29
Türkiye'den Pakistan'daki Terör Saldırısına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Turbat şehrinde dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınadığını duyurdu.

Bakanlık, bu üzücü olay hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Turbat'ta meydana gelen terör saldırısının ardından hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralananlara acil şifa diledi.

Açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'ın terörle mücadelesine olan desteğini sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

Olay Detayları

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Turbat şehrinde bir yolcu otobüsünde gerçekleşen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti ve 5'i ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı. Olay sonrası Pakistan basınına yansıyan görüntülerde, patlamanın ardından yolcu otobüsünün alevlere teslim olduğu görülüyor.

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