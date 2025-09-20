Türkiye'den Şam Uluslararası Havalimanı'na Navigasyon Desteği: İlk Cihazlar Teslim Edildi

Türkiye'den Şam Uluslararası Havalimanı'na Navigasyon Desteği

Teslimat ve sistem detayları

Suriye Haber Ajansı SANA tarafından bildirildiğine göre, Türkiye tarafından sağlanan ilk navigasyon cihazları ve ekipmanları Şam Uluslararası Havalimanı için teslim alındı.

Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer el-Hasri, sevkiyat kapsamında kötü hava koşullarında uçakların inişini kolaylaştıran ILS ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgileri sağlayan DVOR/DME sistemlerinin yer aldığını açıkladı.

El-Hasri, söz konusu cihazların altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından havalimanına kurulacağını belirterek, bunun pilotlara piste daha güvenli ve hassas yaklaşma imkanı sunacağını, hava seyrüsefer güvenliği ve emniyetinin artacağını vurguladı.

Yetkili, sonraki aşamada PSR/SSR (birincil ve ikincil radar sistemi) ile APP (yaklaşma kontrol sistemi) gibi ek donanımların da kurulmasının planlandığını belirterek bu adımın hava trafik kontrolü açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Ömer el-Hasri, Türkiye'ye sağlanan teknik destek için teşekkür ederek, işbirliğinin havalimanı altyapısının geliştirilmesi ve hava taşımacılığında güvenlik seviyesinin yükseltilmesi açısından önemli bir ilerleme olduğunu kaydetti.