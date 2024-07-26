Türkiye'den Siber Güvenlik İçin Yeni Yasal Düzenleme

Yeni Yasal Düzenleme Süreci Başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye'de siber güvenlik alanını daha etkin yönetmek için yeni bir yapı oluşturacak yasal düzenlemelerin yolda olduğunu duyurdu.

Teknolojik Dönüşüm İçin Stratejik Adımlar

İleri, teknoloji alanındaki yasal düzenlemelere ilişkin yaptığı açıklamada, stratejik yönelimlerinin Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde Türkiye'yi dijital alanda öne çıkarmak olduğunu belirtti. "Gelecek onu tasarlayana aittir"

Teknolojinin yalnızca kullanım şekliyle değil, tasarım süreciyle de toplum üzerinde etki yarattığını ifade eden İleri, yapay zeka gibi yeni alanlarda devletin önemli adımlar attığını vurguladı.

Dijital Güvenlikte Önemli Gelişmeler

Ömer İleri, son günlerde yaşanan yazılım sorunlarının milli ve yerli ürünlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Bu bağlamda, siber güvenliğin kritik bir alan olarak öne çıktığını söyledi.

Uluslararası Endekslerde İyi Bir Konum

İleri, Türkiye'nin siber güvenlik alanında uluslararası düzeyde iyi bir konumda olduğunu ve birçok kamu aktörünün aktif rol üstlendiğini vurguladı. Bu kapsamda, çeşitli kurumların önemli projelere imza atmaya devam ettiğini belirtti.

Dijital Telif Hakları ve Siber Güvenlik Düzenlemeleri

AK Parti'nin önümüzdeki günlerde Meclis'e getireceği düzenlemeler arasında Rekabeti Koruma Kanunu ve dijital telif haklarıyla ilgili düzenlemeler bulunuyor. Özellikle içerik üreticilerinin hakkını korumaya yönelik önlemler üzerinde durulacak.

Blokzincir ve Kripto Varlıklar Üzerine Gelişmeler

Kripto varlıklara yönelik düzenlemelerin ardından sektörden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten İleri, blok zincir teknolojilerinin Türkiye'de hızlı bir şekilde gelişmeye başladığını ifade etti.

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Ömer İleri, AA muhabirine teknoloji alanındaki yasal altyapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Ömer İleri, AA muhabirine teknoloji alanındaki yasal altyapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Ömer İleri, AA muhabirine teknoloji alanındaki yasal altyapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Ömer İleri, AA muhabirine teknoloji alanındaki yasal altyapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Ömer İleri, AA muhabirine teknoloji alanındaki yasal altyapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.