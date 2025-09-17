Türkiye'den Süveyda yol haritasına memnuniyet

Bakanlıktan yazılı açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla Suriye, Ürdün ve ABD tarafından açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşıladı.

Bakanlık, yol haritasına ilişkin yazılı açıklamasında, Türkiye, toprak bütünlüğü, birlik ve egemenliğe saygı ilkeleri temelinde, Suriye’yi oluşturan tüm unsurların huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşamasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir. ifadelerine yer verdi.

Yol haritasının Şam'daki Tişrin Sarayı'nda yapılan toplantıda üzerinde mutabık kalındığı bildirildi. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack katıldı.

Süveyda'daki çatışmalar ve saldırılar

Süveyda'da 13 Temmuz tarihinde Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı; ancak ateşkes kısa sürede bozuldu. Bu dönemde İsrail ordusu Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

16 Temmuz'da İsrail hava kuvvetleri Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu. Aynı gün Süveyda'da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.