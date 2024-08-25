Türkiye'den Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 9 Kişi Yakalandı

Türkiye-Yunanistan Sınırında Önemli Yakalama

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 9 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

FETÖ Temalı Yakalama

Yapılan açıklamada, yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü ile bağlantılı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bakanlığın sosyal medya hesabında paylaşılan bilgilere göre, bu durum sınır güvenliği anlamında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gelişmelerle ilgili olarak, Milli Savunma Bakanlığı'nın detaylı incelemeler sürdüğü kaydedildi.