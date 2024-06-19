Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı! 5'i terör örgütü üyesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi Edirne'de görevli hudut birlikleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında 4 FETÖ ve 1 DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.



MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı, paylaşım platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Edirne'deki hudut birliklerinin dikkatli çalışmaları sonucunda yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 9 kişinin yakalandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Yakalanan 4 FETÖ mensubu ve 1 DHKP-C üyesi, Türkiye'de güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonlarının devam ettiğini bir kez daha gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı, ülke sınırlarını yasa dışı geçişlere karşı koruma konusundaki kararlılığını sürdürerek, terör örgütü mensuplarının yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

