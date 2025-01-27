Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 'Cumartesi Buluşmaları' Şubat Ayında Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 'Cumartesi Buluşmaları' Zengin İçerik Sunuyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), gelenekselleşen haftalık söyleşi programı 'Cumartesi Buluşmaları' ile bu şubat ayında zengin bir içerik sunmayı planlıyor.

Dernekten yapılan açıklamada, gelecek ay programın konukları arasında Atilla Koç, Mehmet Beyhan, Peren Birsagılı Mut ve Şüheda Feyat gibi önemli isimlerin yer alacağı belirtildi.

Programın İlk Konuğu: Atilla Koç

Şubat ayının ilk programı, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un 'Dilimiz Türkçe mi' başlıklı konuşmasıyla 1 Şubat saat 14.00'te, derneğin genel merkezindeki Ahmed Yesevi Toplantı Salonu'nda başlayacak.

Diğer Konuşmalar

Program çerçevesinde, yazar Mehmet Beyhan 'Amerika'dan Ortadoğu Nasıl Görünüyor' başlıklı konuşmasıyla 8 Şubat'ta, yazar ve yayıncı Peren Birsagılı Mut 'Filistin Edebiyatının 100 Yılı' başlıklı söyleşisiyle 15 Şubat'ta ve edebiyatçı Şüheda Feyat 'Şiir ve Coğrafya' başlıklı söyleşisiyle 22 Şubat'ta dinleyicilerle buluşacak.