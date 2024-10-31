Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan AB 2024 Raporu'na Tepki

Türkiye’den Avrupa Komisyonu’na Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2024 Türkiye Raporu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık, raporda yer alan AB'nin siyasi kriterler ve iç siyasi dinamiklere dair değerlendirmelerini haksız olarak nitelendirdi.

Makroekonomik İlerleme Vurgusu

Yazılı açıklamada, raporda makroekonomik politikalar alanında kaydedilen ilerlemeye vurgu yapıldığı, Türkiye'nin piyasa ekonomisi ile uyumunun ve rekabet gücünü artırma kapasitesinin önemi belirtildi.

Yapıcı İşbirliği ve Ortak Adımlar

Açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin mevzuatını AB müktesebatı ile uyumlu hale getirdiğine dair tespiti yapılarak, Ortaklık Konseyi ile kritik alanlardaki yapısal diyalog mekanizmalarının tekrar canlandırılmasının, ortak adımlar atmak için fırsat sunacağı ifade edildi.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Meselesi

Raporda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yapıcı rolü ve Yunanistan ile ilişkilerinin iyileştirilmesi konuları da ele alındı. Ancak, Kıbrıs meselesinin çözümüne dair AB’nin yaklaşımının Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini yansıttığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı taleplerini göz ardı ettiği vurgulandı.

Türkiye-AB İlişkilerinin Yeniden Canlandırılması

Dışişleri Bakanlığı, mevcut bölgesel ve uluslararası zorluklara götüren yeni bir bakış açısının Türkiye-AB ilişkileri için gerekli olduğunu belirtti. Türkiye'nin, AB ile ilişkilerini geliştirme yönündeki siyasi iradesinin güçlü olduğunu tekrar dile getirdi.

Sonuç Olarak

Açıklamada, Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde beklenen ilerlemenin, AB'nin Türkiye’ye karşı yapıcı ve stratejik bir yaklaşım sergilemesiyle hızlanacağına dikkat çekildi. AB’nin Türkiye’nin adaylık statüsüne uygun somut adımlar atılmasının beklendiği ifade edildi.