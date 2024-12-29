Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kore Uçak Kazasına Taziye Mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin Muan Havalimanı'nda gerçekleşen trajik uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Yapılan yazılı açıklamada, kazadan duyulan derin üzüntü ifade edildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz," ifadesine yer verildi.

Muan şehrinde meydana gelen bu olayda, yolcu uçağının iniş sırasında kontrolden çıkarak kaza yaptığı ve toplamda 174 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi edinildi.