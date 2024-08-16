Türkiye Dışişleri'nden İsrail Bakanına Sert Tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ile Hemmam Heniyye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımına karşı Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Dezenformasyon İddiası

Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın paylaşımının "dezenformasyon amaçlı bir iftira" olduğunu açıkladı. Bakanlık, X platformunda yaptığı paylaşımda, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın şehit İsmail Heniyye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir." ifadelerine yer verdi.

Katz'ın Sürekleyen Hedef Alması

Israel Katz, sosyal medya paylaşımları aracılığıyla sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor. Son paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsmail Heniyye'nin oğulları arasında bir ihtilaf yaşandığına dair asılsız iddialarda bulundu.