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Türkiye Diyanet Vakfı Gambiya'da Su Kuyusu Açtı

TDV, Gambiya'da suya ulaşım sıkıntısını hafifletmek amacıyla yeni bir su kuyusu açarak önemli bir projeye imza attı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 14:53
Türkiye Diyanet Vakfı Gambiya'da Su Kuyusu Açtı

Türkiye Diyanet Vakfı Gambiya'da Su Kuyusu Açtı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), suya ulaşmada zorluk çeken coğrafyalarda yürüttüğü "Bir Damla Bir Hayat" projesi kapsamında Gambiya'da su kuyusu açtı. Bu önemli proje ile, Afrika'nın en küçük ülkesi olan Gambiya'nın başkenti Banjul'a 77 kilometre uzaklıkta bulunan Sutu Sinjang ve 110 kilometre uzaktaki Bajakarr köylerinde kuyular ve vakıf çeşmesi hizmete girdi.

Açılışta Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Açılışa katılan Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Türker Oba, kuyuların bölge halkını sevindirdiğini ve iki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendirdiğini belirtti. Ayrıca, Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu da bölgede altyapının yetersiz olduğuna dikkat çekti. Uslu, "Açılışını yaptığımız vakıf çeşmelerinin her birinden ortalama 7 bin kişi istifade edecek" şeklinde konuştu.

Geleceğe Yönelik Umut

Uslu, ayrıca kuyuların, 50 metre derinlikten güneş enerjisi kullanarak su çıkaracağını ve 10 tonluk depolar aracılığıyla 12 çeşmeye hizmet vereceğini belirtti. Açılan alanın, hayvanların su içmesi için de ayrı bir bölüm içerdiğini söyleyerek, "Umarız uzun yıllar istifade edilecektir. Gambiya'daki vakıf çeşmesi projelerimiz devam etmektedir" ifadesinde bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) suya ulaşmakta güçlük çeken coğrafyalarda "Bir Damla Bir Hayat"...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) suya ulaşmakta güçlük çeken coğrafyalarda "Bir Damla Bir Hayat" projesi kapsamında, Gambiya'da kuyu açtı. TDV tarafından Afrika'nın yüzölçümü en küçük ülkesi Gambiya'nın başkenti Banjul'a 77 kilometre uzaklıktaki Sutu Sinjang ve 110 kilometre uzaklıktaki Bajakarr köylerinde su kuyusu ve vakıf çeşmesi açılışı yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) suya ulaşmakta güçlük çeken coğrafyalarda "Bir Damla Bir Hayat"...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) suya ulaşmakta güçlük çeken coğrafyalarda "Bir Damla Bir Hayat" projesi kapsamında, Gambiya'da kuyu açtı. TDV tarafından Afrika'nın yüzölçümü en küçük ülkesi Gambiya'nın başkenti Banjul'a 77 kilometre uzaklıktaki Sutu Sinjang ve 110 kilometre uzaklıktaki Bajakarr köylerinde su kuyusu ve vakıf çeşmesi açılışı yapıldı.

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