Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Öğrencilere Kur'an-ı Kerim Hediyesi

Öğrencilere Kur'an-ı Kerim Hediyesi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Dersimi Seçiyorum Kur'an'ımı Alıyorum" isimli projesi kapsamında, seçmeli Kur'an-ı Kerim dersi alan 5. ve 9. sınıf öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edecektir.

Projenin Geçmişi ve Hedefleri

TDV'nin açıklamasına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği doğrultusunda geçen yıl başlatılan bu proje, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecektir. Bu program, genç nesillerin Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayabilen ve hayatlarına uygulayabilen bireyler olarak yetişmesini amaçlamaktadır.

Hedeflenen Öğrenci Sayısı

TDV Genel Müdürü İzani Turan, proje kapsamında hedeflenen öğrenci sayısının yaklaşık 100 bin olduğunu ifade etti. Öğrencilerin, Kur'an-ı Kerim alma talebinde bulunabilecekleri son tarih ise 31 Ekim 2024 olarak belirlenmiştir. Başvurular için gereken bağlantı https://tdv.org/tr-TR/dersimiseciyorum-basvuruformu adresi üzerinden yapılabilir.

Hayırseverlere Çağrı

Turan, hayırseverleri, proje destek vermeye ve gelecek nesillerin hayat kitabı olan Kur'an-ı Kerim ile yetişmelerine yardımcı olmaya davet etti. Destek vermek isteyenler, cep telefonlarından "KURAN" yazarak 4333'e mesaj atabilir veya bagis.tdv.org adresinden bağışta bulunabilir.