Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Senegal'e Kur'an-ı Kerim Desteği

TDV, 'Hediyem Kur'an Olsun' projesiyle Senegal'deki derneklere Kur'an-ı Kerim ve dini eser yardımı sağladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 23:15
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Senegal'e Kur'an-ı Kerim Desteği

Türkiye Diyanet Vakfı Senegal'e Kur'an-ı Kerim Yardımı Gönderdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 'Hediyem Kur'an Olsun' projesi kapsamında Senegal'de önemli bir yardım faaliyetinde bulundu. Başkent Dakar'da düzenlenen törende, Dakar İslam Enstitüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe birçok önemli isim katıldı.

Büyükelçi Sağman'dan Türkiye-Senegal İlişkilerine Vurgu

Törende konuşma yapan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Türkiye-Senegal ilişkilerinin her alanda mükemmel bir şekilde ilerlediğini belirtti. Sağman, özellikle sosyal işler ile ilgili iş birliğinin giderek arttığını vurguladı.

Büyükelçi, TDV'nin Türkiye'nin en önemli vakıflarından biri olduğunu ve ihtiyaç sahiplerine birçok ülkede yardımlarda bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, TDV'nin bu proje aracılığıyla Senegal'e ulaştırdığı Kur'an-ı Kerim ve dini eserlerden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Kur'an Talebine Yanıt: 91 Ülkede 2 Milyondan Fazla Dağıtım

Dakar Büyükelçiliği Din Hizmetleri ve Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu, TDV'nin yurtiçi ve yurtdışında yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim talebiyle karşılaştığını hatırlattı. Uslu, proje kapsamında 91 ülkede, 42 dil ve lehçede toplamda 2 milyondan fazla Kur'an-ı Kerim'in dağıtıldığını vurguladı.

Proje çerçevesinde, 250'si Fransızca mealli olmak üzere 1140 Kur'an-ı Kerim, 150 adet elif-ba ve farklı konularda kaleme alınmış 100 eser Senegal'deki medreselerin bağlı olduğu federasyon yetkililerine teslim edildi.

Büyükelçi Sağman'dan İyilik Ziyareti

Törenin ardından Büyükelçi Sağman, Şefkat Yolu Derneği'ni ziyaret ederek ilgili yetkililerden projelerin kapsamı hakkında bilgi aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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