Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da 200 Katarakt Ameliyatı Gerçekleştirdi

Nijerya'da Göz Sağlığına Umut Oluyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Batı Afrika'da yer alan Nijerya'da, Türk hayırseverlerin destekleriyle 200 kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sayesinde hastalar, sağlıklarına kavuşarak yaşam kalitelerini artırdı.

Karanlığa Mahkum Olanların Umut Işığı

TDV, "Karanlığa Mahkum Olan Muhtaç Kardeşlerimize Umut Oluyoruz" sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Nijerya'nın Kaduna eyaletinde katarakt hastalarına umut olmaktadır.

Vakfın Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği bilgilerde, insani yardım çalışmaları çerçevesinde Türk hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Kaduna'da bulunduklarını belirtti. Ortaç, Türk hayırseverlerin katkılarıyla, görme yetisini kaybetmiş 200 kişiye katarakt ameliyatı yaptırdıklarını ifade etti.

Görme Kaybının Sebepleri ve Destek Bekleyenler

Afrika'daki sıcak hava, beslenme ve iklim şartlarının, birçok insanın katarakt nedeniyle görme yetisini kaybetmesine yol açtığını vurgulayan Ortaç, "İmkansızlıklar içerisinde hayatları zorlaşan milyonlarca kişi, katarakt ameliyatı olmayı bekliyor." dedi.

Hüseyin Ortaç, TDV olarak görme yetisini kaybetmiş ve çaresizlik içinde yardım bekleyen bu kardeşlere Türk hayırseverlerin destekleri sayesinde umut olduklarını dile getirdi.