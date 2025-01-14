Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da 200 Katarakt Ameliyatı Gerçekleştirdi

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da 200 kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştirerek, hayırseverlerin desteğiyle sağlıklarına kavuşmalarını sağladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:30
Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da 200 Katarakt Ameliyatı Gerçekleştirdi

Nijerya'da Göz Sağlığına Umut Oluyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Batı Afrika'da yer alan Nijerya'da, Türk hayırseverlerin destekleriyle 200 kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sayesinde hastalar, sağlıklarına kavuşarak yaşam kalitelerini artırdı.

Karanlığa Mahkum Olanların Umut Işığı

TDV, "Karanlığa Mahkum Olan Muhtaç Kardeşlerimize Umut Oluyoruz" sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Nijerya'nın Kaduna eyaletinde katarakt hastalarına umut olmaktadır.

Vakfın Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği bilgilerde, insani yardım çalışmaları çerçevesinde Türk hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Kaduna'da bulunduklarını belirtti. Ortaç, Türk hayırseverlerin katkılarıyla, görme yetisini kaybetmiş 200 kişiye katarakt ameliyatı yaptırdıklarını ifade etti.

Görme Kaybının Sebepleri ve Destek Bekleyenler

Afrika'daki sıcak hava, beslenme ve iklim şartlarının, birçok insanın katarakt nedeniyle görme yetisini kaybetmesine yol açtığını vurgulayan Ortaç, "İmkansızlıklar içerisinde hayatları zorlaşan milyonlarca kişi, katarakt ameliyatı olmayı bekliyor." dedi.

Hüseyin Ortaç, TDV olarak görme yetisini kaybetmiş ve çaresizlik içinde yardım bekleyen bu kardeşlere Türk hayırseverlerin destekleri sayesinde umut olduklarını dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Bahçe Duvarına Çarpan Otomobildeki Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Isparta'nın Narkotik Kahramanı 'Milon' Üçüncü Kez Ayın Köpeği Seçildi
3
Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei'den "Sanatla Büyümek" Sergisi Dolmabahçe'de Açıldı
4
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze Protestosuyla Karşılaştı
5
Ankara'da Sahte Gıda Maddelerine Operasyon: Binlerce Litre Kaçak Ürün Ele Geçirildi
6
Ürdün Kralı, Trump'ın Temsilcisi ile Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı
7
MHP ve İYİ Parti'den Ek Zam ve Kadın Çalışanlara Yönelik Talepler

Akbank'tan Yeni Yıl Fırsatları: 1250 TL ve 1500 TL Destek!

Milli Emlak'tan 80.000 TL'den Başlayan Tarım Arazi İhaleleri

Asgari Ücrete Yüzde 30'a Ek olarak Zam Müjdesi! Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!