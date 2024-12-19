Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'daki Yetimlere Umut Oldu

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'daki Yetimlerin Yüzünü Güldürdü

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türk hayırseverlerin destekleriyle Nijerya'daki yetimlere yardım ulaştırdı. TDV, ülkenin Nasarawa, Niger, Plateau, Borno ve Adamawa eyaletlerindeki yetimlere, kasım-aralık aylarında yetim himaye ödemelerini gerçekleştirdi. Bu süreçte çanta ve kırtasiye malzemeleri de dağıtıldı.

Yardımların Önemi ve Sürekliliği

TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den gönderilen yardımların Nijerya'daki yetimlere umut olduğunu ifade etti. Türk halkının her zaman yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayan Ortaç, bu yardımların devam edeceğini bildirdi.

Ortaç ayrıca, yetimlerin bu yardımlardan dolayı Türk halkına olan şükranlarını sunduğunu da aktardı.