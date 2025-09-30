Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kerkük'te 'Mutluluğun Nabzı' Festivali — 100 Yetim Eğlendi

Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük'te düzenlenen 'Mutluluğun Nabzı' festivalinde yaklaşık 100 yetim çocuğu lunapark, müsabakalar ve armağanlarla buluşturdu.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 23:32
Lunapark, müsabakalar ve armağanlarla dolu gün

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Irak'ın Kerkük kentinde yetim çocuklar için düzenlediği 'Mutluluğun Nabzı' adlı festivalle yaklaşık 100 yetimi bir araya getirdi. Etkinlik, Kerkük'teki Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği'nin lojistik desteğiyle gerçekleştirildi.

Festivalde çocuklar lunaparkta doyasıya eğlendi, çeşitli müsabakalara katıldı ve hediyeler aldı. Organizasyon, hem eğlence hem de sosyal destek amacını taşıyan etkinliklerle zenginleştirildi.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Yetimler Birimi Sorumlusu Derya Kaleli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin yıllardır yetimlere gösterdiği ilginin önemine vurgu yaptı. Kaleli, ramazan buluşmaları ve benzeri aktivitelerle çocukları mutlu eden TDV'ye teşekkür ettiğini belirtti.

Kaleli, dernek olarak bu çalışmaya katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Hiçbir etnik ayrım yapmadan yetimleri bir araya getirip onların sevinmelerini, aktivitelerle eğlenmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Bugünkü buluşmayla birlikte 100 yetimi bir araya getirerek büyük bir buluşma gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kaleli, etkinliklerle çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirdiklerini ve düzenlenen oyun gösterisi, müsabaka ile çeşitli aktivitelerin çocukları çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

