Türkiye Diyanet Vakfı Saraybosna'da 530 Kişilik İftar Programı Düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı, Saraybosna'da 530 kişilik iftar programıyla ilim ve kardeşlik bağlarını güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 22:45
Türkiye Diyanet Vakfı Saraybosna'da 530 Kişilik İftar Programı Düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Anlamlı İftar Programı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2025 Ramazan programı çerçevesinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 530 kişilik toplu iftar programı düzenledi.

Öğrenciler ve Temsilcilerin Katılımı

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu özel iftar etkinliğine, Bosna Hersek'teki öğrenciler ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Katılımcıların aileleri de bu anlamlı sofrada yer aldı.

Kur'an-ı Kerim ve İlahilerle Dolu Bir Akşam

Program, Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Görevlisi İbrahim Cuşan tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ile başladı ve ardından ilahi seslendirilerek programa anlam katıldı.

İlim Öğrenmenin Önemi vurgulandı

TDV Mütevelli Heyeti üyesi Fatih Kurt, yaptığı konuşmada, ilim öğrenmenin dünyanın en önemli uğraşlarından biri olduğunu belirtti. Kurt, Türkiye’nin farklı bölgelerinden Bosna Hersek'e gelen öğrencilere başarılar dileyerek, onların öğrendikleriyle daha adil ve mutlu bir dünya inşa etmelerini temenni etti.

İyilik Sofrası ve Yardım Faaliyetleri

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, kurmuş oldukları iyilik sofrasını paylaşmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. TDV heyeti, ayrıca Mostar şehrinde ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtımı gerçekleştirerek, "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2025 ramazan programı kapsamında Bosna Hersek'in başkenti...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2025 ramazan programı kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 530 kişilik toplu iftar programı düzenledi. TDV Mütevelli Heyeti üyesi Fatih Kurt, programda konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2025 ramazan programı kapsamında Bosna Hersek'in başkenti...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2025 ramazan programı kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 530 kişilik toplu iftar programı düzenledi. TDV Mütevelli Heyeti üyesi Fatih Kurt, programda konuştu.

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Türkiye Diyanet Vakfı Saraybosna'da 530 Kişilik İftar Programı Düzenledi
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