DOLAR
33,97 0,01%
EURO
37,54 -0,24%
ALTIN
2.750,89 -0,19%
BITCOIN
1.971.521,84 -0,88%

Türkiye Dopingle Mücadelede Bağlayıcı Adımları Atıyor

Bakan Bak, Türkiye'nin dopingle mücadeledeki kararlılığını vurguladı, ulusal yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:45
Türkiye Dopingle Mücadelede Bağlayıcı Adımları Atıyor

Türkiye Dopingle Mücadelede Yeni Yıldızını Belirledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenen Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) toplantısında önemli mesajlar verdi.

Kritik Bir Dönemdeyiz

Bakan Bak, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun (TDMK) bölgede itici bir güç haline geldiğini belirterek, "Laboratuvarımız yalnızca ülkemiz için değil, diğer ülkeler için de yüksek kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

Yasal Düzenlemeler Üzerinde Çalışmalar Sürüyor

Bakan, devletten taraflı güçlü bir dopingle mücadele programının gerekliliğini vurgulayarak, "Ulusal dopingle mücadele yasa taslağı üzerinde titizlikle çalışıyoruz ve son aşamalara yaklaşıyoruz,” dedi.

Sporun Katılımcı Kimliği Ön Planda

Bakan Bak, her bireyin sporun faydalarından yararlanma fırsatına sahip olması gerektiğini belirterek, sporun adil ve kapsayıcı olmasının önemine vurgu yaptı. "20 yıldır, dopingle ilgili farkındalığı artırma projelerine öncülük ediyorum,” diyerek geçmişte yürütülen çalışmalara atıfta bulundu.

Küresel Bilgi Paylaşımı ve İş Birliği

Bakan Bak, dopingle mücadelede uluslararası iş birliğinin gerekliliğini savunarak, ülkelerarası bilgi paylaşımının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantıda, WADA'nın dopingle mücadele ve sporcu sağlığının korunmasına yönelik planları değerlendirildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
2
Narin olayında yeni bir şüpheli! Gözaltına alınmayan ağabeyin şok itirafı
3
Narin Cinayetinde Yasak Aşk İddiaları: Amca Salim Güran'ın 2 Yasak Aşkı Vardı! Narin Birini Gördüğü İçin Öldürüldü
4
TOKİ Hatay AFAD Kura Çekimi Canlı Yayın: 2024 Deprem Konutları Kura Sonuçları ve İzleme Bilgileri
5
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Emeklilere Müjdeli Haber Verdi
6
Katar'dan İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısına Sert Tepki
7
Devlet Bahçeli'nin Hayatı Kitaplaştı

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü