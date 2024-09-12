Türkiye Dopingle Mücadelede Bağlayıcı Adımları Atıyor

Türkiye Dopingle Mücadelede Yeni Yıldızını Belirledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenen Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) toplantısında önemli mesajlar verdi.

Kritik Bir Dönemdeyiz

Bakan Bak, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun (TDMK) bölgede itici bir güç haline geldiğini belirterek, "Laboratuvarımız yalnızca ülkemiz için değil, diğer ülkeler için de yüksek kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

Yasal Düzenlemeler Üzerinde Çalışmalar Sürüyor

Bakan, devletten taraflı güçlü bir dopingle mücadele programının gerekliliğini vurgulayarak, "Ulusal dopingle mücadele yasa taslağı üzerinde titizlikle çalışıyoruz ve son aşamalara yaklaşıyoruz,” dedi.

Sporun Katılımcı Kimliği Ön Planda

Bakan Bak, her bireyin sporun faydalarından yararlanma fırsatına sahip olması gerektiğini belirterek, sporun adil ve kapsayıcı olmasının önemine vurgu yaptı. "20 yıldır, dopingle ilgili farkındalığı artırma projelerine öncülük ediyorum,” diyerek geçmişte yürütülen çalışmalara atıfta bulundu.

Küresel Bilgi Paylaşımı ve İş Birliği

Bakan Bak, dopingle mücadelede uluslararası iş birliğinin gerekliliğini savunarak, ülkelerarası bilgi paylaşımının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantıda, WADA'nın dopingle mücadele ve sporcu sağlığının korunmasına yönelik planları değerlendirildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TDMK) ev sahipliğindeki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu ve Alt Komisyonların Toplantısı'na katıldı.