Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2023 İstanbul'da

Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2023

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi (ETAK24), 5-7 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Zirve Detayları

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak bu etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı ve konuşma yapacağı beklenmektedir.

Önceki yıllarda gerçekleştirilen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi (TETZ), 2015'ten 2018'e kadar büyük bir başarı ile tamamlanmıştı. ETAK24, bu yılki etkinlikte MEB'in eğitim teknolojileri, araştırma-geliştirme çalışmaları ve kalite alanındaki ilerlemelerini uluslararası düzeyde tanıtacak.

Etkinlik Programı

Zirve süresince AR-GE ve kalite konularında uzmanların sunumları, özel oturumlar, paneller, atölye çalışmaları ve deneyim noktaları gibi birçok etkinlik düzenlenecektir. Ayrıca, fuar alanında Türkiye'nin eğitim teknolojileri ekosisteminde yer alan firmalarla yabancı şirketlerin stantları yer alacak.

Öğretmenlerin Katılımı

MEB, zirve kapsamında öğretmenlerden bildiriler aldı. 119 bildiri, öğretmen ve akademisyenlerden oluşan bir kurul tarafından değerlendirildi. Toplamda, 109 öğretmen bildirilerini sözlü sunum ile paylaşma hakkı kazandı.

FATİH Projesi ve Eğitim Teknolojileri

2011 yılında hayata geçirilen Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, okullardaki teknolojik altyapıyı iyileştirmek ve bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. Proje kapsamında Türkiye'deki tüm okul ve sınıflara etkileşimli tahtalar kurulmuş, öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayarlar dağıtılmıştır.

FATİH Projesi'nin bileşeni olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), pandemi döneminde dünya genelindeki eğitim platformları arasında en çok ziyaret edilen site olarak öne çıkmıştır.