Türkiye Ekonomisi ve Kültürel Gelişmeler 2024'te Hızla İlerliyor

Türkiye'de Önemli Gelişmeler Yaşanıyor

Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla çeşitli sektörlerde önemli büyüme ve gelişmeler kaydedilmektedir.

Kruvaziyer Yolcu Sayısı 1,5 Milyona Yaklaşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın ilk dokuz ayında kruvaziyer yolcu sayısının 1,5 milyona yaklaştığını açıkladı. Bakan, "Mavi Vatan'da gücümüze güç katarken, kruvaziyer turizminde de ülkemizin üst sıralarda yer alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yurt Dışı Müteahhitlik Sektörü Büyüyor

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk müteahhitlik sektörü 10 ayda yurt dışında 17,6 milyar dolarlık iş üstlendi. Rusya, Türkmenistan ve Irak, Türk müteahhitlerinin en çok proje üstlendiği ülkeler arasında yer alıyor.

Devlet Yatırımları Artıyor

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) geçen yıl yatırım harcamalarını yüzde 59,7 artırarak 174,5 milyar lira seviyesine ulaştı. Geçen yıl en fazla yatırımı TPAO, TCDD ve TEİAŞ gerçekleştirdi.

Türkiye ile KKTC Bilişimde İş Birliği Yapacak

Türkiye Bilişim Derneği, Antalya'da düzenleyeceği etkinlikte Türkiye ile Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bilişim alanında ortak akıl oluşturacağını duyurdu. Bu etkinlikte dijitalleşmeden yeşil teknolojilere kadar birçok stratejik konu ele alınacak.

İhracatta Rekor Artış

Türkiye, ekim ayında Almanya'ya 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Almanya, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke konumunu koruyor.

Öğrenciler için Ara Tatil Hazırlıkları Başladı

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 20 milyon öğrencinin ara tatil için hazırlık yaptığını belirtirken, rezervasyonlarda yüzde 25 artış yaşandığını açıkladı.

Rüzgar Enerjisinde Hedef 27 Gigavat

Uluslararası Finans Kurumu uzmanı Sean Whittaker, Türkiye'nin 2050 yılına kadar 27 gigavat deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturabileceğini ifade etti.

Özel Sporcular 2028 Hedefinde

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Paris 2024'te elde ettikleri başarıları Los Angeles 2028'de artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyan Mimari Çalışmalar

Mimar Ayşe Betül Yaman, Türkiye'nin tarihi yapılarının restorasyon projelerinde kullanılmak üzere dijital arşiv oluşturduğunu belirtti.

Şaşırtan Ekonomik Gelişmeler Sürüyor

Amerika'daki ticaret savaşları ve ekonomik belirsizlikler, global piyasalarda büyük etkiler yaratırken, Türkiye'nin ekonomik hedefleri ve stratejileri dikkat çekiyor.