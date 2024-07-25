Türkiye Emekliler Derneği'ne Ziyaret: Yeni Emekli Aylıkları ve Özel İndirimler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜED'i Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, yeni emekli aylıkları ve emeklilere özel fırsatlar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 2002 yılında 66 lira olan en düşük emekli aylığının, 2024 yılı itibarıyla 12 bin 500 lira seviyelerine ulaşacağını belirtti.

Emeklilere Özel Fırsatlar ve İndirimler

Aydın, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Merkezi'ni ziyaretinde 2024 Emekliler Yılı kapsamında çeşitli indirim anlaşmaları yaptıklarını duyurdu. "Giyimden gıdaya, konaklamadan ulaşıma emeklilerimizin temel ihtiyaçlarına öncelik verecek şekilde her alanda çalışma yürütüyoruz," dedi.

72 ilde 2 bin 119 firma ile indirim anlaşmaları yapılmış olup, emeklilere otobüs biletlerinde yüzde 20, Yüksek Hızlı Tren'de yüzde 10 indirim sunulmaktadır. Ayrıca, emeklilere Türk Hava Yolları ile uçuşlarda yüzde 15 indirim, PTT Kargo ile yüzde 20 indirim gibi fırsatlar sağlanacak.

Promosyon Ödemelerinin Artırılması

Aydın, emeklilere yönelik finansal hizmetlerin yanı sıra promosyon ödemelerinin de artırıldığını belirtti. "Emekli Dijital Kimlik Kartı ile emekliler tanımlanan indirimlerden kolayca yararlanabilecek," dedi. Bu kapsamda, 2002'de 66 lira olan emekli maaşı, 2024'te 12 bin 500 lira seviyelerine çıkacak ve bu, dolar bazında önemli bir artış demektir.

TÜED'den Memnuniyet İfadeleri

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, ziyareti değerlendirdi ve Cumhurbaşkanı'nın 2024 yılını Emekliler Yılı olarak ilan etmesinin büyük bir adım olduğunu vurguladı. Ergün, "Emekli adına her katkıyı yürekten alkışlıyoruz," dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Ahmet Aydın (sol 2), Adnan Ertem, Faruk Özçelik, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya ve SGK birim amirleri ile "2024 Emekliler Yılı" kapsamında Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Yardımcılarını TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün (solda) karşıladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Ahmet Aydın (sol 2), Adnan Ertem, Faruk Özçelik, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya ve SGK birim amirleri ile "2024 Emekliler Yılı" kapsamında Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Yardımcılarını TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün (solda) karşıladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Ahmet Aydın (sol 2), Adnan Ertem, Faruk Özçelik, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya ve SGK birim amirleri ile "2024 Emekliler Yılı" kapsamında Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Yardımcılarını TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün (solda) karşıladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Ahmet Aydın (sol 2), Adnan Ertem, Faruk Özçelik, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya ve SGK birim amirleri ile "2024 Emekliler Yılı" kapsamında Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Yardımcılarını TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün (solda) karşıladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Ahmet Aydın (sol 2), Adnan Ertem, Faruk Özçelik, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya ve SGK birim amirleri ile "2024 Emekliler Yılı" kapsamında Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Yardımcılarını TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün (solda) karşıladı.