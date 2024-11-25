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Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu İçin Tarihi İmza Töreni

Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu, uluslararası işbirlikleriyle sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:28
Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu İçin Tarihi İmza Töreni

Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu (TIDIP) Kuruldu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye'nin ihracat pazarının giderek sürdürülebilir ürünleri önceliklendirdiğini belirtti. Basso, "Karbonsuzlaştırma çalışması yapan firmalar, rekabette önde gidecekler. Bu sayede küresel pazarlara erişim sağlayabilecekler" dedi.

İmza Töreni

TIDIP Ortak Beyanname İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Basso, endüstrinin karbonsuzlaştırılmasının artık olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Yenilenebilir Enerji ve Emisyon Azaltımı

Basso, yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği ile önemli emisyon düşüşleri sağlanabileceğini ifade ederek, "Türkiye'nin ihracat pazarı giderek sürdürülebilir ürünleri önceliklendirmekte. Bu platform aracılığıyla işbirliği gelişecek ve endüstri fırsatlardan yararlanabilecek" şeklinde konuştu.

Finansman ve Hedefler

Basso, TIDIP'nin 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanan 5 milyar avroluk projelerle büyük bir temel oluşturacağını belirtti. Ayrıca, platformun paydaşlar arasında veri paylaşımını sağlayarak teknik destek sunabileceğini vurguladı.

Dünya Bankası’nın Bakış Açısı

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin 2035'e kadar 90 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesi geliştirme hedefinin diğer ülkeler açısından örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Lopez, Türkiye'nin liderlik gösterdiğini ve bu alandaki taahhüdünü net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

IFC'nin Türkiye'ye Desteği

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Kıdemli Ülke Müdürü Selma Rasavac Avdagic, geçen mali yılda imalat yatırımlarının %75’inin karbonsuzlaştırma çalışmalarına ayrıldığını belirtti. Avdagic, gelecek yıllarda 10 milyar dolarlık bir yatırım planladıklarını ve Türkiye'nin bu yatırımın büyük kısmına odaklanacağını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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