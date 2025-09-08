Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Iğdır Valisi Ercan Turan'ı Ziyaret Etti

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Patrik Yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ile Iğdır Valisi Ercan Turan'ı makamında ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 19:19
Valilik makamında kısa görüşme

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, beraberindeki Patrik Yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ile birlikte Iğdır Valiliği'ne gelerek Iğdır Valisi Ercan Turan'ı makamında ziyaret etti.

Maşalyan ve Garabetyan, Vali Ercan Turan tarafından valilikte karşılandı. Üç isim, Valilik makamında bir süre görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Maşalyan ve Garabetyan kentten ayrıldı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan (sağda), Iğdır Valisi Ercan Turan'ı (solda) makamında ziyaret etti.

