Türkiye, Eygi'nin Ölümünde Yerel Makamlarla Temas Kurdu

Türkiye, Eygi'nin Ölümünde Devrede

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesi üzerine yerel makamlarla temasta bulunduğunu açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Eygi'nin iki vatandaşlık sahibi olduğunu, hem Türk hem de Amerikan kimliğine sahip olduğunu belirtti. Keçeli, Eygi'nin en son yaşamını ABD'de sürdürdüğünü ifade etti.

Cenaze İşlemleri ve Otopsi Süreci

Eygi'nin başından vurularak Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldığı, ancak burada kurtarılamadığı bilgisi de paylaşıldı. Cenazesinin nerede defnedileceğine ise ailesinin karar vereceği belirtildi. Eğer Türkiye'de defnedilirse, konsolosluk hizmetlerinin Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceği vurgulandı.

Keçeli, benzer durumlarda genellikle yerel makamların otopsi yaptığına ve bu sürecin de benzer şekilde yürütüleceğine dikkat çekti. Cenaze nakil işlemlerinin ise 2-3 hafta sürebileceği bilgisini de ekledi.