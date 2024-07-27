Türkiye Eyyam-ı Bahur Sıcakları ile Karşı Karşıya

Türkiye, Eyyam-ı Bahur Sıcaklarının Etkisi Altında

İzmir'deki Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, Ağustos ayının ilk haftasında eyyam-ı bahur sıcaklarının etkili olacağını belirtmiştir. "Bu yıl, bu dönemin sıcak geçeceği ancak Doğu Akdeniz'de oluşacak alçak basınç sayesinde kısmen yağışlı olma ihtimali yüksek," diyen Tağıl, ilginç değerlendirmelerde bulundu.

İklim Değişikliği ve Sıcaklık Artışı

Tağıl, Türkiye'nin dünya üzerindeki en hızlı ısınan ve en şiddetli iklim krizini yaşayan bölgelerden biri olduğunu açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülke genelinde son 13 ay boyunca özellikle Ege Bölgesi'nde sıcaklık rekorları kırıldığını ifade etti. Geçen yılın Haziran ayından bu yana bazı bölgelerde mevsim normallerinin 10 derece üzerinde sıcaklıkların kaydedildiğini belirtti. Kuraklık Sorunu

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre 22 Temmuz'da küresel ortalama yüzey sıcaklığı 17,15 dereceye ulaşarak rekor kırdı. Daha önceki rekor ise 16,8 derece ile 12 Ağustos 2016'da kaydedilmişti. Bu durum, yeterli yağış alamayan bölgelerde kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor.

Eyyam-ı Bahur Dönemi ve Etkileri

Prof. Dr. Tağıl, yazın en sıcak ve boğucu günlerini temsil eden eyyam-ı bahurun 31 Temmuz-7 Ağustos arasında yaşanacağını belirtti. "Sıcak havanın etkisi altında kalacağız. Ayrıca, bu sıcak günlerin orman yangınlarını artırabileceği gibi aşırı yağışlar da beraberinde gelebilir," şeklinde uyarılarda bulundu.

Son 13 ay içinde yaşanan mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların, atmosferdeki nem tutma kapasitesini artırdığını vurgulayan Tağıl, bunların yağmur bulutlarının oluşumuna zemin hazırladığını açıkladı. Böylece, Türkiye'ye kuzeyden ve kuzeybatıdan gelen serin hava kütleleri sıcak hava ile karşılaşarak, sağanak ve dolu şeklinde yağışların oluşmasına sebep oldu.

İklim Krizi ve Küresel Etkileri

Bu durumun sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını, tüm Akdeniz Havzası için benzer iklim etkilerinin yaşandığını belirten Tağıl, iklim krizinin etkilerini azaltma ve adaptasyon stratejilerinin oluşturulmasının önemine değindi.