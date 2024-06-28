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Türkiye FATF'ın gri listesinden çıktı! İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklaması...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasında emeği geçenlere teşekkür ederken, ülkenin suç örgütleri, zehir tacirleri ve terör finansmanıyla mücadele kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 13:16
Türkiye FATF'ın gri listesinden çıktı! İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklaması...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gri listeden çıktık. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. Yerlikaya, "Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Gri Listeden Çıkarılmasına İlişkin Basın Açıklaması 

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Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkarılması, ülkenin uluslararası alanda finansal entegrasyonunu güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, Türkiye'nin mali sisteminin uluslararası standartlara uygunluğunu göstermesi açısından da büyük önem taşıyor.

GRİ LİSTE NEDİR?

Türkiye, 2021 yılında Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri liste olarak belirlenmişti.

Gri liste, FATF tarafından yılda üç kez güncellenen ve ülkelerin kara para aklama, terörizm finansmanı ve yayılmacı politikaların finansmanıyla ilgili stratejik eksikliklerini değerlendiren bir kategoridir. Bu listedeki ülkeler, FATF üye ülkeleri tarafından daha fazla önlem alınması veya aksiyon alınması gerektiği konusunda uyarılır.

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