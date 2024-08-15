Türkiye, Filistinli Kardeşlerinin Yanında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın ardından bir mesaj paylaşarak Türkiye’nin Filistin’e olan desteğini yineledi.

Filistin’e Destek Mesajı

Bakan Fidan, mesajında “Türkiye, haklı davalarında Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek.” ifadelerine yer verdi. Fidan, Abbas’ın konuşmasında Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce yaşamaları için umut dolu bir mesaj verdiğini belirtti.

Alkışlar Eşliğinde Bir Hitap

Filistin lideri Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulunda yaptığı 46 dakikalık konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı. Bakan Fidan, bu tarihi anın Türkiye’nin bölgedeki duruşunu daha da güçlendirdiğini vurguladı.