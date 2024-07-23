Türkiye, Filistinli Siyasi Birliğe Destek Veriyor

Türkiye, Filistin'in Milli Birliğini Destekliyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Filistinli siyasi oluşumların Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelerek milli birlik sağlanmasına yönelik bir bildiriyi kabul etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakanlık, Pekin toplantısında kabul edilen bildirinin ardından yazılı bir açıklamada bulunarak, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşma sürecine Çin'in sağladığı katkıların önemini vurguladı.

Filistin'deki Siyasi Durumun Önemi

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğü, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınların arttığı günümüzde Filistin'deki siyasi birliğin sağlanmasının aciliyetine dikkat çekildi. Pekin'de kabul edilen bildiride belirtilen adımların bir an önce hayata geçirilmesi ve uzun zamandır ülkelerin katkılarıyla devam eden çabaların olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Pekin Diyaloğu'nda Birlik Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, aralarında Fetih Hareketi ve Hamas gibi önemli grupların bulunduğu Filistinli temsilcilerin, Pekin'deki görüşmelerin ardından imzaladıkları bildiride geçici uzlaşı hükümeti kurma niyetlerini ortaya koyduklarını açıkladı. 21 Temmuz’da başlayan uzlaşma görüşmelerinin ardından 14 Filistinli grubun üst düzey temsilcileri, aralarındaki bölünmeyi sona erdirmeyi amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu kabul ederek tarihi bir adım atmış oldu.