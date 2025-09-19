Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Türkiye Finans'tan Velilere 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Bonus Kampanyası

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla artan masraflara çözüm getiren Türkiye Finans Katılım Bankası, velilere yönelik kapsamlı bir kampanya başlattı. Eylül ayı boyunca Happy Bonus kart sahiplerine özel sunulan kampanya; eğitim ödemelerinde kâr paysız taksit, giyim ve kırtasiye alışverişlerinde bonuslar ile teknoloji harcamalarında büyük avantajlar içeriyor.

Eğitim ödemelerinde vade farksız taksit

Kampanya kapsamında 500 TL ile 500.000 TL arasındaki eğitim harcamaları, hiçbir kâr payı eklenmeden 3 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Daha yüksek tutarlı ödemeler için 500.000 TL ile 1.000.000 TL arasındaki harcamalarda ise 2 aylık vade farksız taksit seçeneği sunuluyor.

Veliler, ödemelerini gerçekleştirdikten sonra taksitlendirme işlemini Türkiye Finans Mobil veya İnternet Şubesi üzerinden ya da çağrı merkezi ile kolayca yapabilecek.

Giyim, kırtasiye, teknoloji ve dijital platform bonusları

Okul alışverişleri için de cazip bonuslar sunuluyor. Fiziki POS üzerinden farklı günlerde yapılacak her 5.000 TL ve üzeri giyim, kitap ve kırtasiye alışverişi için 300 TL bonus kazanma imkânı bulunuyor. Bir müşterinin bu kategori üzerinden kampanya süresince elde edebileceği toplam bonus 1.800 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Ayrıca tek seferde yapılan 25.000 TL ve üzeri bilgisayar veya tablet alışverişlerinde anında 500 TL bonus veriliyor. Müşteriler kampanya boyunca bu avantajlardan yararlanarak toplamda 2.000 TL'ye kadar bonus kazanabilecek.

Öğrencilerin ve gençlerin sıkça kullandığı dijital platformlar da kampanyaya dahil: Netflix, Disney+, Spotify, Steam ve PlayStation gibi platformlarda yapılan 100 TL ve üzeri ödemelerde %10 bonus imkânı sunuluyor.

Happy Bonus kart sahipleri için hazırlanan bu kampanya, okul masraflarını hafifletmeyi ve velilere ekonomik destek sağlamayı hedefliyor.